Een veertigjarige man uit Enschede is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden alsnog veroordeeld voor een brute woningoverval op een 79-jarige Zwolse bloemenhandelaar in 2003. De Enschedeër moet vijf jaar en 2 maanden de cel in. Eerder sprak de rechtbank in Zwolle hem vrij.

De Zwolse bloemenhandelaar Gerrit van Ittersum werd in 2003 's nachts in zijn boerderij overvallen door de toen 21-jarige Enschedeër en een Engelse mededader. Zij bonden de 79-jarige man met tape vast aan zijn bed. Vervolgens sloegen zij hem en staken zij hun slachtoffer in zijn hoofd, hals en handen. De bejaarde man overleefde de aanslag, de daders vertrokken zonder buit. De politie kreeg de zaak niet opgelost, tot er in 2014 een match wordt gevonden met het DNA van de Enschedeër. De toen 79-jarige Gerrit van Ittersum werd in 2003 slachtoffer van een brute woningoverval. Op 24 maart 2022 veroordeelde het gerechtshof in Arnhem een Enschedeër en een Engelsman voor deze poging tot doodslag en het vasttapen van de man. © Francisca Muller De bijtsporen en het DNA van de Enschedeër op de gevonden stukken tape deden hem de das om. Het gerechtshof concludeert dat hij de tape heeft afgebeten om het slachtoffer mee vast te binden en dat hij daarom een van de overvallers is. In 2015 sprak de rechtbank hem nog vrij, de rechters vonden dat het DNA ook op een andere manier op de gevonden tape en latex handschoenen kon zijn gekomen. De Engelse mededader is door het gerechtshof veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en 6 maanden. Hij kreeg in 2017 een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd. Het bejaarde slachtoffer werd na de overval nooit meer de oude, schreef De Stentor in 2017. Door de klappen op zijn hoofd kreeg Van Ittersum geheugenproblemen. Hij overleed in 2016.