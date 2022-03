Drie keer zoveel alcohol als toegestaan en onder invloed en in bezit van drugs. Een 27-jarige snorfietser in Zwolle werd gisteravond door de politie van de weg geplukt. De snorfietser werd op de Meppelerstraatweg gecontroleerd. Hij had een flinke hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij blies 645 ug/l, de toegestane waarde is 220 ug/l.

Niet alleen was de snorfietser bezopen, hij bleek ook onder invloed te zijn van drugs. De man droeg daarnaast ook nog drugs bij zich, die zijn in beslag genomen en vernietigd. De verdovende middelen waren niet het enige dat de politie in beslag nam, ook zijn rijbewijs moest de man inleveren. Bij de snorfietser is een bloedproef afgenomen. Als de uitslag hiervan over enkele weken bekend is, zal de officier van justitie zich over de zaak buigen.