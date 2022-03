De Ceintuurbaan tussen de Oldeneelallee en de Kuyerhuislaan in Zwolle is tot vrijdag 18 maart gedeeltelijk of helemaal afgesloten in de rijrichting van de A28. Er vinden werkzaamheden plaats ter hoogte van het spoor/de Heinosetunnel.

Het gaat om afrondingswerkzaamheden van het project NoorderSpoort, waarbinnen het spoor is verbreed. De bouwweg wordt opgeruimd en er wordt onder andere groen en asfalt aangebracht. De werkzaamheden zijn gisteren gestart. Tot en met woensdag 16 maart wordt er overdag gewerkt, tussen 07.00 en 16.00 uur. Hiervoor is een van beide rijstroken richting de A28 afgesloten en is de maximumsnelheid beperkt naar 50 kilometer per uur. De asfalteringswerkzaamheden zijn gepland voor de avonden/nachten van 16 op 17 en van 17 op 18 maart, telkens tussen 19.00 en uiterlijk 6.00 uur. Dan zijn beide rijstroken richting de A28 afgesloten. Verkeer naar de Ceintuurbaan wordt omgeleid via Oldeneelallee-Marsweg-Leo Majorlaan, verkeer naar de A28 via Oldeneelallee-IJsselallee.