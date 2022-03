Rijkswaterstaat neemt deze maand de N35 onder handen. Vanwege de werkzaamheden is de provinciale weg op 15, 16 en 18 maart een avond en nacht lang afgesloten voor verkeer.

De afsluitingen gelden voor het gedeelte van de N35 tussen Haarle en Zwolle. Zo wordt er op dinsdag 15 maart vanaf 20.00 uur aan de provinciale weg gewerkt tussen de aansluiting met de N348 richting Deventer en de aansluiting met de N348 richting Ommen. Dit deel van de N35 is dan tot woensdag 16 maart 5.00 uur in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Een dag later is de N35 dicht tussen Haarle en Raalte. Dit deel wordt in de nacht van 16 op 17 maart onder handen genomen, waardoor de weg van 20.00 tot 5.00 uur is afgesloten voor verkeer. Op vrijdag 18 maart wordt daarnaast gestart met de werkzaamheden op het traject tussen Raalte en Zwolle. Deze gaan op 18 maart om 21.00 uur van start en worden een dag later om 8.00 uur afgerond.

Tijdens het onderhoud aan de N35 worden er onder andere asfalterings-, snoei- en maaiwerkzaamheden uitgevoerd aan de provinciale weg, zo laat Rijkswaterstaat weten. Ook vinden er reparaties plaats aan de openbare verlichting en worden de reflectorpaaltjes in de berm schoongemaakt. Deze paaltjes zijn, mede door de slechte weersomstandigheden vorige maand, zwart geblakerd. Dit kan tot onveilige situaties leiden.

Rijkswaterstaat laat daarnaast weten dat weggebruikers tijdens de werkzaamheden aan de N35 rekening moeten houden met omleidingsroutes. Deze worden door middel van borden langs en boven de weg aangegeven. De extra reistijd bedraagt daarbij tien tot dertig minuten.