Voor het eerst sinds twee jaar is er zaterdag weer een groot zwemevenement pin Zwolle. Zwembad De Vrolijkheid is het decor voor de regionale estafettekampioenschappen zwemmen. Publiek is nog niet toegestaan.

Volgens de organiserende zwemvereniging SWOL 1894 is dit 'een heuse mijlpaal'. "Iedereen heeft dit de afgelopen twee jaar ontzettend gemist", aldus de voorzitter van de afdeling wedstrijdzwemmen, Jan Hendrik van Tricht. "Hoe mooi is het dat wij als SWOL 1894 deze kans kunnen bieden aan de zwemmers in deze regio." Ruim 200 wedstrijdzwemmers uit de regio Oost zullen in Zwolle strijden om de verenigingsbokaal. Gezien het grote aantal regionale topzwemmers dat aan de start zal verschijnen, belooft het volgens de organisatie 'een uitermate spannende strijd' te worden. De wedstrijden beginnen om 13.45 uur. Vanwege de beperkte ruimte in het zwembad is er nog geen publiek toegestaan.