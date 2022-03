De politie is op zoek naar een man die woensdag even na 9.00 uur een minderjarige in Zwolle zou hebben mishandeld. Een jongen is daarbij lichtgewond geraakt. De politie vraagt naar de verdachte uit te kijken en heeft via Burgernet het signalement gegeven.

De mishandeling vond plaats in de omgeving van de Ruimzichtweg in Zwolle. Het slachtoffer meldde zich hierna op een adres waarna de politie werd gealarmeerd. Van de dader ontbreekt ieder spoor. De verdachte is een man van Marokkaanse afkomst, heeft zwart krullend haar en een opvallend lange pony. De man is gezien met een zwarte mountainbike, gekleed in een zwarte hoody met bodywarmer. De politie vraagt het publiek de man niet zelf te benaderen maar direct de politie of het noodnummer 112 te bellen.