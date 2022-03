Gezinnen die onderdak aanbieden. Mensen die hulpgoederen inleveren. Bussen die kinderen willen ophalen en brandweer en politie die aan het inzamelen slaan: de hulp aan Oekraine komt op gang in de regio.

In Raalte is ondertussen een bus geregeld die een huisarts en Oekraïens sprekende mensen naar de grens van Oekraïne wil brengen. Dus de inzameling aldaar kan beginnen, meldt Rob Aa enthousiast. Een wie weet wie ze mee terug kunnen nemen.

Heel goed dat ze in Salland eerst vervoer regelen. Want ondertussen is duidelijk dat inzamelen het probleem niet is. In Oldemarkt levert de kledingwinkel duizend nieuwe kledingstukken waarvoor ook al vrachtwagens geregeld zijn.

Mensen geven massaal voor het goede Oekraïense doel. Maar spullen moeten er ook kunnen komen. Dus omzeilt de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis de problemen door spullen naar Hongarije te sturen waar 100 huizen beschikbaar zijn voor vluchtelingen.

Het bedrijf Roos KCB in Dronten heeft eigen vervoer. Waar normaal gesproken handel gedreven wordt met Oekraïne, staat de hal nu vol hulpmiddelen en is het eerste transport al naar de grens gereden. Daar pakken Oekraïense zakenpartners het over, om te voorkomen dat de Drontense vrachtwagens zich vastrijden in de vluchtelingenstroom.

De politie is landelijk een actie gestart, met een inzamelpunt in Vaassen. En in Emmeloord hebben twee Poolse migranten zich het lot van hun buurland aangetrokken. Ze verzamelen wat ze verzamelen kunnen en brengen dat donderdag eigenhandig richting de Poolse grens.

Overigens moeten hulpkonvooien wel gericht op pad gaan. Zomaar lukraak naar Polen rijden om mensen op te halen heeft geen nut, waarschuwen verschillende mensen op Facebook. Dus moet er gecoördineerd worden. Het bedrijf uit Dronten vraagt mensen zich bijvoorbeeld te melden, met producten. Zij hebben de ingang.

Brandweerman Jan ten Berge gaat binnenkort ook rijden. Hij heeft na zijn oproep voor beschermende middelen voor brandweermensen al verschillende toezeggingen gekregen. Maar ook hij neemt extra spullen mee als zijn vrachtwagen nog niet vol is. En ook hij gaat niet rechtstreeks naar de Poolse grens.

Op verschillende plekken, zoals in Zwolle, wordt geïnventariseerd wie een slaapplek heeft. Een bewoner van een boerderij in Salland biedt zich aan. De twee tweepersoonskamers op zolder staan tot de beschikking voor welke vluchteling uit Oekraïne dan ook.