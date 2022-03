Een 46-jarige Zwollenaar heeft maandag een winkelmedewerker bedreigd met een keukenmes in supermarkt Spar City, tegenover station Zwolle. De man is meegenomen door de politie en zit vast. Hij is getest op drugs en alcohol.

De agressieve Zwollenaar is een bekende van de politie. Hij had een blik bier gestolen uit de Spar aan het Lübeckplein. 'De verdachte kon snel worden aangehouden', schrijven de wijkagenten van Zwolle-Noord op Twitter. Na zijn aanhouding is de man meegenomen naar het cellencomplex. "Vanwege het geweld is de man getest op drugs en alcohol", zegt operationeel expert van de politie Mark Hulleman. "De GGD-arts heeft een bloedproef gedaan. De uitslag wordt pas later bekend." De bedreigde winkelmedewerker is niet gewond geraakt.