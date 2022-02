Bij een ongeluk in Zwolle zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster was mogelijk onder invloed van alcohol en drugs.

Het ongeluk gebeurde op de Oude Meppelerweg. De bestuurder van de auto, die richting Ceintuurbaan reed, verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur. Het voertuig botste vervolgens tegen een boom, waarbij ook een lichtmast in de berm omver werd gereden. Zwaar beschadigd Politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. Naast de bestuurder zat er ook nog een bijrijder in de auto op het moment van het ongeluk. Zij zijn allebei gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggehaald. Uit een blaastest bleek dat de bestuurster mogelijk te veel heeft gedronken. De politie heeft bloed laten afnemen voor verder onderzoek. Ook zijn er aanwijzingen dat ze drugs had gebruikt. Daar wordt eveneens nader onderzoek naar ingesteld.