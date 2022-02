Pizzarestaurant Domino's Pizza aan het Bachplein in Zwolle is gisteravond iets voor elf uur overvallen. De politie heeft later in de avond twee verdachten aangehouden.

De overvallers, twee tieners van rond de zestien jaar oud, zouden over de toonbank zijn gesprongen. Het is niet bekend hoeveel zij hebben buitgemaakt. Na de overval gingen de daders ervandoor, de wijk Holtenbroek in. In een Burgernet-melding gaf de politie een signalement van het tweetal vrij. Via sociale media laat de politie Zwolle weten dat er twee verdachten zijn opgepakt. Vier maanden geleden werd midden op de dag de Kruidvat op hetzelfde Bachplein overvallen. De dader werd gepakt en kreeg een celstraf.