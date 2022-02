In Overijssel zijn vorig jaar ruim 7,7 miljoen toeristische overnachtingen geregistreerd. Dat zijn er bijna 2 miljoen meer dan in 2020. Hiermee lijkt het toerisme in de provincie hard op weg naar herstel.

Gemiddeld in Nederland was de stijging van toeristische overnachtingen 19 procent. In Overijssel was dat 29 procent. Naast Zeeland was Overijssel verreweg het populairst. De meeste overnachtingen in de provincie zijn te danken aan vakantiegangers uit eigen land, meldt Marketing Oost. Het aantal overnachtingen door buitenlandse toeristen liet ten opzichte van 2020 een klein plusje (4 procent) zien. Van de buitenlandse gasten kwam de meerderheid uit Duitsland. Alle accommodatietypen laten een stijging ten opzichte van 2020 zien. Kampeer- en huisjesterreinen wisten zelfs meer overnachtingen dan in 2019 te noteren. Hotels en groepsaccommodaties hadden het nog lastig en zijn nog niet terug op het niveau van voor de crisis.