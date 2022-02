De afslag Ommen van de A28 is dicht. Rijkswaterstaat voert een spoedreparatie uit aan het wegdek. Daarvoor zijn twee rijstroken en de afslag dicht. Het is nog onbekend hoe lang de afsluiting zal duren.

Het gaat om de afslag richting het noorden. Mensen die richting het Vechtdal willen vanuit de richting Zwolle wordt aangeraden te keren bij Nieuwleusen en dan alsnog de goede afslag te nemen.

Inmiddels loopt de ochtendfile op. Er staat even voor acht uur 3 kilometer. De vertraging is nog klein. De rijbanen zijn dicht tussen afslagen Zwolle Noord en Ommen.

De beschadiging op het wegdek is zo groot dat de gaten niet gerepareerd konden worden met 'koud asfalt'. Daarom is Rijkswaterstaat ook de gehele nacht al in touw geweest om de gaten te dichten. Maar dat is voor het ochtendgloren niet gelukt.