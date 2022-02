Er zitten grote gaten in het wegdek van de A28 ter hoogte van de afslag Ommen. Een spoedreparatie bleek in de nacht van maandag op dinsdag onmogelijk. Provisorisch wordt de afslag naar het Vechtdal nu weer opengesteld tot donderdagavond.

Sinds maandagavond waren twee rijstroken en de afslag dicht. Verkeer vanuit Zwolle moest doorrijden naar Nieuwleusen en dan omkeren om bij Ommen uit te kunnen komen. "Dat wordt nu opgelost. De afslag Ommen gaat vandaag, zo snel mogelijk, nog weer open", zegt Rijkswaterstaatwoordvoerder Jenneke Blok.

In de ochtendspits leverde dat langzaam rijdend verkeer vanaf Zwolle Zuid op. Het verkeer kon wel door, want niet alle rijstroken waren afgesloten. "Tot donderdag blijft nu 1 rijstrook, de rechter, gesloten. De afslag kan wel weer gebruikt worden als de voorzorgsmaatregelen genomen zijn."

Probleem is dat de gaten niet even snel te dichten zijn met 'koud asfalt', dat gebruikt wordt om oneffenheden weg te strijken. "Het wegvak zal gefreesd moeten worden en er moet een nieuwe laag asfalt aangebracht worden. Dat is een grotere klus dan verwacht, dus moest ingepast worden tussen andere werkzaamheden."

Rijkswaterstaat is op donderdagavond uitgekomen. Dan gaat de afslag dus nog weer dicht. Zodat uiteindelijk het verkeer vrijdag weer gebruik kan maken van alle rijstroken.

"Dit heeft niet te maken met weersomstandigheden. Dit is reguliere slijtage", zegt Blok. "Het heeft niet gevroren, dus daar kan het niet aan liggen. Dus we hopen ook niet dat het nu gaat vriezen, want dat zou veel extra schade opleveren."