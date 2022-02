De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis gaat maandagmiddag weer open voor het verkeer. De weg was sinds zondagavond (opnieuw) afgesloten vanwege een stuk weggeslagen talud. De maximumsnelheid gaat tijdelijk omlaag en verkeer wordt met verkeerslichten om de beschadigde plek geleid.



Verkeerslichten op beschadigde N377 tussen Hasselt en De Lichtmis, weg vanmiddag weer open

De harde wind die storm Dudley vorige week met zich meebracht zorgde in combinatie met de hoge waterstand in de Dedemsvaart afgelopen donderdag al voor het wegspoelen van een deel van het talud, vlak voor de aansluiting op de A28 bij De Lichtmis.

De provincie sloot de Vaartweg (N377) donderdagavond helemaal af. In afwachting van storm Eunice zijn vrijdag en zaterdag spoedreparaties uitgevoerd, waarna de N377 zaterdag weer werd opengesteld. Zondagavond bleek de situatie opnieuw onveilig, omdat de hevige regenval voor meer afbrokkeling zorgde.

De komende dagen wordt de schade aan het talud hersteld. Daarom is een rijbaan deels afgesloten en gaat de toegestane snelheid op de Vaartweg omlaag van 80 naar 50 kilometer per uur. Verkeer wordt met behulp van verkeerslichten langs de afzetting geleid. Het is nog onbekend hoe lang deze situatie blijft bestaan.

Hoewel de provincie dit weekend nog niet van plan was het talud langs het hele tracé te controleren, wordt dat nu alsnog gedaan.