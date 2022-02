Meerdere zonnepanelen van het Provinciehuis in Zwolle zijn vrijdag van het dak gewaaid. Hoe groot de schade is en om hoeveel panelen het precies gaat kan de provincie nog niet zeggen. Het zou in ieder geval gaan om twee panelen.

De gevallen zonnepanelen kwamen terecht in de bloementuin van het Provinciehuis aan de kant van park de Weezenlanden. In verband met de storm was het vrijdag nog niet veilig om het dak van het gebouw te inspecteren, laat een woordvoerder van de provincie weten. In de loop van het weekend zou er meer zicht moeten komen op de ernst en ontstane schade.