Het fiets- en wandelpad aan de Holtenbroekerdijk in Zwolle is tijdelijk afgesloten. Van 7 februari tot en met 4 maart is de weg vanaf de roei- en zeilvereniging tot de ‘bult’ in het Westerveldse Bos niet toegankelijk vanwege werkzaamheden in de omgeving.

Een wandeltocht bij het Westerveldse Bos is deze maand niet zo handig. De doorgaande fiets- en wandelroute is vanaf de zuidoostkant van het bos, zoals bij de parkeerplaats van het Westerveldse Bos, afgesloten.

Versterken van de stadsdijk

De Holtenbroekerdijk is tijdelijk afgesloten omdat Dijkteam Zwolle voorbereidingen treft voor het versterken van de stadsdijk langs het Zwarte Water. "Bij deze voorbereidingen hoort het opruimen van vervuilde grond in of naast de dijk.

Daarnaast wordt binnenkort de Japanse duizendknoop in de buurt van de voormalige stortplaats Westerveld verwijderd", meldt Dijkteam Zwolle op Facebook.

De Japanse duizendknoop kan schade toebrengen aan de dijk en andere planten in het gebied verdringen. "De wortels van de plant zitten op deze locatie tot ongeveer 3 meter diep in de grond, dus er moet flink wat afgegraven worden." Het afgesloten gedeelte van de dijk wordt gebruikt als transportruimte voor de aan- en afvoer van grond.