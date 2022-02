Tussen Zwolle en Meppel zorgde een kapot spoor tot in de middag middag voor behoorlijke problemen. Passagiers naar het noorden moesten rekening houden met treinuitval en extra reistijd. Die overlast is verholpen, al heeft het verkeer in Zwolle wel te maken met het feit dat de overweg bij de Hessenweg geruime tijd dicht zit.

De storing werd dinsdagochtend rond 9.45 uur ontdekt en sindsdien reden er minder treinen op het traject Zwolle-Groningen. In een treinrail zit een breuk.

ProRail begon met een spoedoperatie, maar meldde dat de reparatie veel tijd zou kosten. "Als een breuk in een spoorstaaf ontstaat moeten we dat snel repareren. Treinen kunnen daar niet veilig overheen rijden", aldus de organisatie. De verwachting was dat rond 16.30 uur de reguliere dienstregeling weer in kon gaan. Die verwachting kwam uit.

Overweg bemoeilijkt vervanging

De breuk in het spoor ligt vlakbij overweg Hessenweg in Zwolle. Daar ligt de rail in beton gegoten. Een aannemer zorgt voor een tijdelijke reparatie, waardoor de treinen overdag en tijdens de spits zoveel mogelijk kunnen rijden.

Later op de dag wordt de kapotte spoorstaaf vervangen. De overweg is dan vanwege veiligheid afgesloten en verkeer kan de Hessenweg niet oversteken tot het herstelwerk is afgerond. "Ondanks de problemen kunnen op het spoor wel reizigers-, goederen-, of werktreinen langskomen", aldus ProRail.