De bekende verbinding over de stadsgracht wordt dagelijks door veel fietsers en wandelaars gebruikt, maar heeft ineens aan beide kanten twee afsluitbomen.

Sinds begin februari 2022 zijn er ineens slagbomen aan beide kanten van de brug te zien. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat - hoewel je het misschien niet zou denken - de Kerkbrug een beweegbare brug is.

Net als de Diezerpoortenbrug en Vispoortenbrug bijvoorbeeld. "En in het verleden gebeurde de afsluiting van de brug met kettinkjes, maar dat voldoet niet meer aan de eisen van nu. Daarom hebben we nu afsluitbomen laten plaatsen", zegt de woordvoerder, die benadrukt dat de werkzaamheden nog niet helemaal zijn afgerond.

Dat de brug vroeger werd afgesloten met kettinkjes, is niet het enige dat lang geleden anders was. Je kan je het misschien niet voorstellen, maar vroeger was fietsen op de brug verboden. Mensen liepen met hun fiets aan de hand (net als straks met de nieuwe loopbrug over het station van Zwolle de bedoeling is). Toen er in 1984 een nieuwe brug kwam, werd de Kerkbrug voorzien van een voet- en fietsgedeelte.

De brug is in 1876 gebouwd. Volgens Zwolleinbeeld gebeurde dat op verzoek van een aantal bewoners van de Wipstrikkerallee, zodat zij sneller de binnenstad konden bereiken. Ruim honderd jaar later, in 1984, is de brug vervangen voor de huidige Kerkbrug.