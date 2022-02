Corona houdt Nederland in zijn greep, het aantal besmettingen is torenhoog. De regionale sport trapt dit eerste februariweekeinde weer voorzichtig af, maar wordt getroffen door afgelastingen vanwege het om zich heen grijpende virus.

In de handbalcompetitie zijn er inmiddels vier wedstrijden geschrapt van de kalender: in de tweede divisie gaat Lettele - Foreholte niet door. Ook de hoofdklasse-duels Heeten-Zwolle, HVBS-Overwetering en Cirkeltijgers - SDOL zijn van de baan.

Volleybal

Ook in het regionale volleybal is de stekker uit een aantal wedstrijden getrokken inmiddels. In de eredivisie gaan duels van de mannen van Dynamo (bij VoCASA) en de vrouwen van Regio Zwolle Volleybal (tegen Eurosped) dit weekeinde niet door.

De mannen van Avior komen niet in actie tegen VC Zwolle (eerste divisie). Ook de seizoenshervatting van BVC'73 in Barchem gaat niet door. Het duel met SSS is vanwege corona geschrapt.