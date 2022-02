Twee auto's zijn hard op elkaar geklapt op de kruising van de Nieuwe Veerallee met de IJsselallee in Zwolle. De schade aan beide voertuigen is groot. Betrokkenen zijn in de ambulance onderzocht.

Het ging even na 15.30 uur mis op de kruising. Wat de aanleiding voor het ongeluk was, is nog niet bekend. Meerdere betrokkenen zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd en behandeld. Geen van hen hoeft naar het ziekenhuis. Beide auto's zullen worden weggesleept door een berger. Het verkeer dat richting de A28 wil, loopt forse vertraging op door het ongeval.