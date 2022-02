Het verkeer in de avondspits dat via Zwolle reed, liep woensdag flinke vertraging op. Op de A28 waren twee ongelukken gebeurd. Er stond een file in beide richtingen. Inmiddels zijn die opgelost.

Bij Zwolle-Noord in de richting van Amersfoort waren de problemen het grootst. Dit kwamen door een ongeval ter hoogte van de Brug Katerveer II. Er waren daar lange tijd twee rijstroken dicht. Er stond nog een file van dik 8 kilometer tussen de afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. De extra reistijd was op het toppunt dik een uur. Ook verkeer richting de andere kant staat vast door een ander ongeluk. Tussen 't Harde en Zwolle-Zuid liep het verkeer een klein half uur vertraging op. Over de aanleiding en de aard van de ongevallen is niets bekend.