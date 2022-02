Een Hattemer is fors mishandeld na een woordenwisseling in de bus. Een groepje tieners zorgde voor overlast en daar zei de man iets van. Die opmerking moest het slachtoffer bekopen met flinke verwondingen.

De jongeren dronken alcohol en waren luidruchtig in de bus van Zwolle naar Hattem-Wapenveld-Heerde, zo laat de politie Hattem vandaag weten. Eén buspassagier sprak hen daarop aan, maar daar bleken de vier jongens niet van gediend.

"De buschauffeur heeft het weten te sussen in de bus", laat Keolis-woordvoerder Lotte Hendriksen weten. De betrokkenen stapten vervolgens uit. "De chauffeur had het idee dat er toch nog iets zou kunnen gebeuren. En dus heeft hij de politie ingeschakeld."

Het voorgevoel van de chauffeur bleek te kloppen. De jongens vielen de man aan en mishandelden hem fors. De politie wist al snel twee verdachten aan te houden. Het slachtoffer is volgens de politie met 'flinke verwondingen' naar het ziekenhuis gebracht.

De politie begon direct een onderzoek en wist, kort na de mishandeling, nog drie jongemannen aan te houden. In totaal waren er vijf verdachten, maar van eentje bleek dat hij er niet bij betrokken was. Hij is dan ook op vrije voeten gesteld.

De andere vier verdachten (twee mannen van achttien jaar uit Heerde, één van 19 uit Wapenveld en één van 18 uit Epe) zijn gisteren voorgeleid bij de rechter-commissaris. Zij zitten nog vast.