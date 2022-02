In Stadkamer Centrum vindt vrijdag 4 februari het eerste Repair Café van Stadkamer plaats. Tussen 12.00 en 16.00 uur staan vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties.

Het Repair Café is al jarenlang in heel Nederland een beproefd recept om oude en kapotte spullen een tweede leven te geven. Alleen al in Zwolle zijn er naast Stadkamer nog vijf Repair Cafés.

In Stadkamer Centrum aan de Zeven Alleetjes 1a zijn bezoekers vrijdag welkom met al hun kapotte spullen, zoals broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed en servies. Alles wat het niet meer doet, maakt volgens de organisatie kans op een geslaagde reparatie. "De reparateurs weten bijna altijd raad", zegt Geert van der Wal van het Repair Café.

Door repareren te promoten, wil Stadkamer bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Ook is het Repair Café bedoeld om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn.

"Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt", aldus Van der Wal. "Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt."