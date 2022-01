Bij een brand in Zwolle is zondagochtend vroeg een man gewond geraakt. Hij sprong vanaf de derde etage uit het raam van een vestiging van het Leger des Heils en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De brand woedde op de derde verdieping van het gebouw aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle. Het appartement is zwartgeblakerd door de vlammen.

Tijdens het blussen trof de brandweer de gewonde bewoner aan. Hij lag in de bosjes recht onder het raam van het appartement waar de brand ontstond.

Het is niet voor het eerst dat zich een incident voordoet in de opvanglocatie van het Leger des Heils in Zwolle. De brandweer rukte in februari 2020 uit naar deze vestiging, omdat een man zijn matras in brand had gestoken. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd die hem tot die daad hadden aangezet, verklaarde hij maanden later bij de rechter. De voorbije jaren hebben er ook meermaals steekincidenten plaatsgevonden tussen bewoners.

Op deze plek wordt onderdak geboden aan dak- en thuislozen die nergens anders terecht kunnen. Vaak kampen ze met een verslaving en psychische problemen. Bij de Zwolse vestiging worden afspraken gemaakt over middelengebruik en er wordt hulp geboden om op termijn zelfstandig mee te kunnen komen in de maatschappij.

De lokale politiek sprak in het verleden al eens haar zorgen uit over de situatie rond dergelijke opvanglocaties. Er zou te weinig aandacht zijn voor klachten van omwonenden over bijvoorbeeld agressief gedrag, openbare dronkenschap en het ontstaan van een onveilig gevoel. Het Leger des Heils gaf daarop aan de overlast te willen beteugelen.