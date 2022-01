De politie heeft vrijdagavond een 21-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij woensdagavond een 29-jarige plaatsgenoot zwaar heeft mishandeld. De man is aangehouden met behulp van getuigen.

Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij samen met een vriend ruzie kreeg met een scooterbestuurder. Dit liep woensdagavond rond 18.30 uur op de Grote Markt in Zwolle flink uit de hand. Hij werd mishandeld en raakte bewusteloos.

Volgens getuigen was de dader een maaltijdbezorger op een scooter. In het kader van het onderzoek is de politie nog op zoek naar beelden van de ernstige mishandeling.