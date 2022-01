Een 29-jarige man uit Zwolle is gisteravond ernstig mishandeld in zijn woonplaats. Op de Grote Markt ontstond een ruzie, waarna de man dusdanig werd toegetakeld dat hij nu nog zwaargewond in het ziekenhuis ligt.

De politie meldt dat het incident woensdagavond rond 18.30 uur plaatsvond. Op de Grote Markt kreeg het slachtoffer samen met een vriend van hem ruzie met een scooterbestuurder. Volgens getuigen zou het gaan om een maaltijdbezorger. De ruzie liep flink uit de hand. De Zwollenaar werd mishandeld en raakte bewusteloos. Hij belandde met zware verwondingen in het ziekenhuis. De politie wil de aanleiding van de ruzie onderzoeken. Daarom wordt gezocht naar de scooterrijder. Het zou gaan om een man van tussen de 20 en 30 jaar oud met een donkere huidskleur. Die woensdagavond had hij een witte helm op. Op camerabeelden is vastgelegd dat hij er via de Oude Vismarkt en het Gasthuisplein vandoor ging. De politie verzoekt de scooterrijder zich te melden, evenals mogelijke getuigen die meer weten over het incident of de scooterbestuurder.