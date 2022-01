Filmtheater Fraterhuis in Zwolle zoekt 'vrienden' ter financiële ondersteuning. Het Fraterhuis telt nu 5000 supporters, maar mikt op meer.

Het Fraterhuis is sinds de lockdown vorig jaar gesloten. Nu de culturele sector mondjesmaat open mag, zijn er inkomsten, maar kan het theater nog steeds alle hulp gebruiken.

De culturele organisatie roept naast de 5000 leden die ze al heeft, nog meer mensen op voor de actie 'Vriend van het Fraterhuis'. Wie voor 18 euro per jaar lid wordt, krijgt korting op film en theater en ontvangt regelmatig het programmablad over films en activiteiten. Via de website van Filmtheater Fraterhuis kan een Vriendenpas worden aangeschaft.

Met in voorgaande jaren 80.000 bezoekers per jaar, twee 4K-filmzalen (beeld met hoge resolutie) en een gevarieerd programma, is Filmtheater Fraterhuis een cultureel A-merk in de wijde regio Zwolle. Het behoort tot de filmtheaters waar regelmatig premières en bijzondere voorstellingen te zien zijn.

Daarnaast is er de Fraterhuis Academie; het onderwijsinstituut van het Fraterhuis met iedere maand lezingen en cursussen over film. Ook is Filmtheater Fraterhuis betrokken bij landelijke en regionale culturele evenementen.