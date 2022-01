Een verkeersruzie in Zwolle is gisteravond op een bizarre manier geëindigd. De bestuurders en inzittenden van twee auto's kregen bonje en gingen er vervolgens met elkaars auto's vandoor.

Twee bestuurders en drie inzittenden kregen het op de Palestrinalaan in Zwolle met elkaar aan de stok. Wat de exacte aanleiding daarvoor was, is nog niet bekend. In de ene auto zat een 32-jarige Zwollenaar achter het stuur, met een vrouw naast zich. Zij is de eigenaar van het voertuig. In de andere auto zaten drie jongemannen.

Tijdens het conflict zijn de bestuurder en de drie mannen uit hun auto's gestapt. De 32-jarige man, die de vrouw wegbracht, stapte vervolgens in de auto van het drietal en ging ervandoor. In zijn eentje, welteverstaan.

De drie mannen lieten het er niet bij zitten. Zij trokken met geweld de vrouw uit de andere auto en gingen er in háár auto vandoor. De vrouw bleef op straat achter en waarschuwde de politie.

Het drietal werd op de Lassuslaan gestopt door de agenten. Ze zijn opgepakt wegens verdenking van diefstal van het voertuig. Het gaat om eene man uit Wapenveld en twee Zwollenaren (18 en 19).

De andere auto is na onderzoek ook in Zwolle aangetroffen en afgesleept. Ook deze man wordt verdacht van diefstal van een auto.