De politie in Zwolle heeft vrijdagmiddag twee gestolen auto's opgespoord. Agenten wisten één van de voertuigen te onderscheppen op de A28 bij Zwolle. De auto werd langs de kant gezet en hierbij werden vier verdachten uit de regio Rotterdam aangehouden.

Bij de bestuurder van het ontvreemde voertuig werd een test afgenomen ter controle op verdovende middelen. Uit de speekseltest bleek dat de man onder invloed was. Verder onderzoek moet duidelijk maken welke middelen de man had gebruikt en of er sprake was van een strafbare hoeveelheid.

De opsporing van de gestolen auto's en de aanhoudingen waren het resultaat van een inzet 'in burger'. Hierbij zijn politieagenten niet als zodanig herkenbaar.