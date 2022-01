In een felle brief dringt de provincie Overijssel er bij de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, op aan om Lelystad Airport niet te openen zolang de gevreesde laagvliegroute boven Overijssel niet is geschrapt.

De brief, donderdag verstuurd, is mede ondertekend door de gemeenten Zwolle, Kampen, Dalfsen en Raalte. Deze gemeenten vrezen de meeste overlast van de laagvliegroute die boven hun steden en dorpen voert.

Begin december werd bekend dat, ondanks meerdere harde toezeggingen in de afgelopen jaren, de laagvliegroute boven het Vechtdal toch niet hoger kan. De gevreesde vliegroute loopt van Lemelerveld via Zwolle en Kampen naar Lelystad. Er wordt gevlogen op circa 1800 meter hoogte, wat relatief laag is. Hoger kan niet, omdat het Lelystad-verkeer dan in de knel komt met vliegverkeer van Schiphol. Dat zou voor levensgevaarlijke situaties zorgen.

In de brief richten Overijssel en de vier gemeenten zich tot Mark Harbers (VVD), die als minister verantwoordelijk is voor hoofdpijndossier Lelystad Airport. 'Het oplossen van de laagvliegroutes is altijd een randvoorwaarde geweest voor opening van Lelystad Airport', staat in de brief. Dat eerdere beloften niet zijn nagekomen, steekt het provinciebestuur en de Overijsselse gemeenten.

En dat het probleem met de laagvliegroute niet is opgelost, zorgt straks voor overlast bij inwoners en dat is 'onacceptabel.' Temeer omdat 'gedane toezeggingen niet worden nagekomen'. De brief, die is ondertekend door commissaris van de Koning Andries Heidema, vermeldt verder: wij spreken ons 'middels deze brief uit tégen een opening van Lelystad Airport, zolang er geen oplossing is gevonden voor het probleem van de laagvliegroutes'.

Of het vakantievliegveld in Lelystad opengaat is de vraag. Opening is in het verleden al vier keer uitgesteld. Ook het nieuwe kabinet heeft nog geen definitieve knoop doorgehakt. In het regeerakkoord is afgesproken dat er later dit jaar een besluit volgt over de toekomst van de Flevolandse luchthaven.