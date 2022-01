De politie heeft in een woning in Zwolle een 29-jarige man aangehouden. Deze zou een 21-jarige vrouw in een supermarkt hebben mishandeld.

Het incident gebeurde gisteren rond 17.30 uur in een supermarkt aan de Wade in Zwolle. Volgens de politie Oost-Nederland is daar een conflict ontstaan waarbij een 21-jarige vrouw uit de Drentse gemeente Westerveld is mishandeld. Zij raakte daarbij gewond en moest worden behandeld op de huisartsenpost.

De politie begon een onderzoek en kon later op de avond in een woning in Zwolle een 29-jarige man uit Den Haag aanhouden. De verdachte zit op dit moment nog vast. Het onderzoek loopt nog. Daarna zal het Openbaar Ministerie bepalen of er vervolgstappen worden ondernomen tegen de man. Inhoudelijke details over de mishandeling wil de politie niet geven vanwege het relationele karakter van deze zaak.

Aan de Wade in Zwolle zitten twee supermarkten, een Albert Heijn en een Jumbo. Het is onbekend in welke van de twee supermarkten het incident plaatsvond. Bij beide vestigingen kan op dit moment niemand reageren.