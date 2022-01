Drie jongens uit Dedemsvaart zijn zaterdag aangehouden voor een mishandeling in de Zwolse binnenstad. De vechtpartij vond plaats voor de McDonald's op de Grote Markt.

Twee personen kregen hierbij 'rake klappen en trappen', laat de politie weten. Het incident gebeurde aan het begin van de avond. De drie verdachten uit Dedemsvaart zitten vast voor onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden.

De vechtpartij gebeurde korte tijd nadat het vlak bij de Grote Markt in de Voorstraat erg onrustig was. In de uitgaansstraat vlogen enkele stoelen door de lucht en werden klappen uitgedeeld. De politie greep in en maande horecazaken het terras op te doeken. Zaterdag waren enkele horecaondernemers uit protest tegen de coronamaatregelen in open gegaan.