Zwaar vuurwerk onder een ruitenwisser heeft zaterdagavond forse schade veroorzaakt aan een bestelbus in Zwolle. Het voertuig stond geparkeerd op de hoek van de Korenbloemstraat met de Primulastraat toen deze door het afsteken van het vuurwerk werd vernield.

De politie is op zoek naar getuigen, mede omdat later op die avond op het Primulapad nog een scooter in brand is gestoken. Het is nog onbekend of dit met elkaar in verband kan worden gebracht.

Zwollenaren die in genoemde straten wonen die een bewakinsgcamera hebben zoals een ringdeurbel worden verzocht contact op te nemen met de politie. Mogelijk zijn er verdachten op de beelden te zien die in verband gebracht kunnen worden met deze vernielingen.