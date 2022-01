Wie een maatschappelijk initiatief in Overijssel heeft, kan een bijdrage aanvragen bij MAEX Impuls Overijssel. Het tijdelijk gevulde fonds geeft 50.000 euro weg.

Gedurende één week, van 8 tot en met 15 februari, kunnen bedrijven en personen met initiatieven een financiële aanvraag doen bij MAEX Impuls Overijssel om hun eigen organisatiekracht te versterken. Per aanvraag is maximaal 2.500 euro beschikbaar.

MAEX Impuls Overijssel houdt bovendien op dinsdag 1 februari van 15.00 tot 16.00 uur een digitale meeting. Daar wordt de aanvraagprocedure toegelicht en zijn vragen te stellen over deze Impuls. Aanmelden voor de meeting is noodzakelijk en kan via eventbrite.nl.

Het fonds MAEX Impuls Overijssel werkt samen met het landelijke VSBfonds en de Ridderlijke Duitsche Orde. Deze fondsen hebben het geld voor de Impuls in Overijssel beschikbaar gesteld.