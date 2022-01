Door een aanrijding is er beperkt treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Zwolle. Dat meldt de NS.

Wat er exact is gebeurd, is nog niet bekend, maar al wel is duidelijk dat er vanwege het incident tot 12.00 uur geen treinverkeer mogelijk is tussen Assen en Groningen.

Dat heeft ook gevolgen voor reizigers tussen Groningen en Zwolle en reizigers tussen Meppel en Groningen.

Zij krijgen het advies om om te rijden via Leeuwarden, wat neerkomt op een langere reistijd van dik een half uur.