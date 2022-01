Naast de IJsselhallen betuigen tientallen boeren steun aan hun voormannen die binnen in de evenementenlocatie hun betoog houden in een handhavingsverzoek dat de boeren hebben ingediend tegen het Jumbo distributiecentrum in Raalte. De boeren vinden dat Jumbo ook een natuurbeschermingsvergunning nodig heeft.

De mannen van Farmers Defence Force hebben er vertrouwen in, meldt voorman Jos Ubels net voordat de zaak begon rond half vier. Niet iedereen mag mee naar binnen. Buiten staat een groot scherm opgesteld. Boerenorganisatie Farmers Defence Force had haar leden opgeroepen 'op te toeren' naar de IJsselhallen. De provincie heeft het boerenverzoek afgewezen omdat de boeren niet als belanghebbend worden gezien. Gedeputeerde Boerman in zaal Omdat er veel landbouwverkeer verwacht werd, heeft de provincie de zittingslocatie veranderd van het provinciehuis naar de IJsselhallen. Net voor aanvang van de hoorzitting stonden enkele tientallen tractoren naast de evenementenhal. Voorin de provisorische zittingszaal zit verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman. Wat is er aan de hand? Farmers Defence Force heeft vorig jaar augustus een handhavingsverzoek ingediend tegen het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte. De boerenclub vindt dat ook Jumbo een Natuurbeschermingsvergunning nodig heeft nabij het Natura 2000 gebied Boetelerveld, precies zoals ook boeren die moeten hebben. Maar dat handhavingsverzoek is door de provincie niet ontvankelijk verklaard, omdat FDF geen belanghebbende zou zijn. Stikstofbeleid Vorig jaar stoomden de boeren ook al op naar Zwolle. Dat door het stikstofbeleid 'hele agrarische gebieden van de kaart geveegd dreigen te worden', maakt de boeren razend. "Meer dan de helft van de boeren moet zomaar ineens vertrekken. In Overijssel, Gelderland en de rest. Er blijft gewoon niks meer over", vertelden ze vorig jaar over de redenen van hun protest. Daarom ook vroegen ze om handhaving tegen het distributiecentrum: als de boeren een vergunning nodig hebben in de buurt van een Natura 2000-gebied, dan andere bedrijven ook.