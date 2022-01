Een jonge vrouw heeft zich gisteravond op het politiebureau van Zwolle misdragen nadat deze haar echt naam en leeftijd werden ontdekt. De tiener beweerde twaalf jaar te zijn, maar niet veel later werd duidelijk dat zij vier jaar ouder was. Na deze onthulling beledigde de jonge vrouw de agenten en werd ze aangehouden.

De jongedame werd eerder op de avond op station Zwolle om haar ID gevraagd, maar ze kon deze niet laten zien. Daarom moest ze mee naar het politiebureau waar na enig uitzoekwerk duidelijk werd dat ze een valse leeftijd en naam had opgegeven.

De reactie van de tiener op deze confrontatie was dusdanig dat zij niet veel later werd aangehouden voor belediging. De jonge vrouw is bekeurd voor het niet tonen van haar ID-kaart en het opgeven van een valse naam en later op de avond opgehaald door een familielid.