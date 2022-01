De politie in Zwolle heeft zaterdagochtend een overleden persoon aangetroffen in de Nieuwe Vecht. De doodsoorzaak van het slachtoffer is niet bekend.

De dienst forensische opsporing is naar de plek gegaan waar het stoffelijk overschot werd aangetroffen om onderzoek te doen. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Het onderzoek op de Vondelkade nabij de Vechtstraat trok de aandacht van veel voorbijgangers.