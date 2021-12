Het Jeugdeducatiefonds gaat acht scholen in Zwolle, waaronder de Toonladder in Holtenbroek, helpen. De scholen komen in aanmerking voor hulp omdat er veel kinderen op zitten die zich in een achterstandssituatie bevinden.

Dit doet het fonds door geld te doneren aan de scholen, zodat die voor de kinderen bijlessen of extra's kunnen regelen.

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds: "We helpen scholen in gemeentes waar de lokale overheid meedoet. We geloven dat de leraren het beste weten wat de kinderen uit hun klas nodig hebben. Die dingen kunnen zij dan ook het beste regelen, omdat ze dicht bij de kinderen staan."

De gedachte is dat kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn of van wie maar één ouder in beeld is, sneller geholpen kunnen worden.

Volgens Spekman neemt de kansenongelijkheid onder kinderen al tien jaar toe. "Het is meerdere malen bewezen dat die ongelijke kansen het beste op de basisschool kunnen worden rechtgetrokken. Dit proberen we te doen door kinderen met mindere kansen ondersteuning te geven in hun ontwikkeling.''