Treinreizigers tussen Zwolle en Groningen hadden vrijdagavond flinke pech: door een aanrijding was er de hele avond geen spoorverkeer mogelijk.

Passagiers die van Zwolle naar Groningen moeten, of andersom, konden via Leeuwarden reizen. Zij deden er ongeveer veertig minuten langer over om op de plek van bestemming te komen.

Rond 23.00 uur werd de reguliere dienstregeling weer hervat.