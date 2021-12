Een geparkeerde auto in de Zwolse wijk Berkum is woensdagnacht volledig uitgebrand. Van de wagen is weinig meer over.

Rond 02.50 uur werd het vuur ontdekt in een geparkeerde auto aan de Erasmuslaan. De brandweer had de vlammen snel onder controle. De politie vond vuurwerkresten in de buurt van de uitgebrande wagen en heeft deze voor onderzoek veilig gesteld. De oorzaak van de brand is onbekend en wordt waarschijnlijk later vandaag bestudeerd.