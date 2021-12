Vandalen hebben met een auto sporen achtergelaten bij Golfclub Zwolle. Het bestuur van de baan heeft aangifte gedaan.

Foto's van de remsporen die zijn veroorzaakt, werden door de golfclub gedeeld in een nieuwsbrief aan hun leden. Jelle Paauw, algemeen directeur van Golfclub Zwolle, is er beduusd van. "Het is heel vervelend. Gelukkig valt de schade nog mee.''

Vandalen hebben het hek van de golfbaan geforceerd en zijn de baan opgereden. 'Erg vervelend is dat we afgelopen week geconfronteerd zijn met een daad van puur vandalisme bij hole 14. Een personenauto is daar de baan op gekomen en heeft diepe bandensporen getrokken, gelukkig niet op de green', laat de club weten aan hun leden.

Golfen is mogelijk

De green is het gedeelte met kortgeschoren gras waarin de hole ligt, het putje waarin het golfballetje moet verdwijnen. Er wordt bekeken hoe groot de schade is en wat er nodig is om deze te herstellen. Paauw werkt liever niet mee aan een interview, maar laat wel weten dat golfen gewoon mogelijk is. "En dat wordt veelvuldig gedaan.''

Op de golfbaan in Ommen werd ook al eens schade aangericht door iemand die met een auto over de baan heen reed. Daar was de schade aanzienlijk. Ook hier werd aangifte gedaan van vandalisme.