Het Openbaar Ministerie (OM) eist vijf jaar celstraf tegen een twintigjarige man uit Zwolle voor het veroorzaken van een zware explosie in een Zwolse woning.

"12 september van vorig jaar is een dag dat de wereld voor een aantal personen totaal veranderde", zo begint de officier haar verhaal. Wanneer Mirjam Verwindt rond 0.30 uur een vonkend pijpje uit haar brievenbus ziet steken, wil ze het snel naar buiten duwen. Het volgende moment ligt ze bloedend in de gang. De buurt is wakker geschud door een enorme explosie.

Het slachtoffer heeft een afgerukte vinger en de banden van haar duim raakten los. Ze zal haar geliefde baan in de zorg niet meer kunnen uitvoeren. Ook heeft ze brandwonden en gehoorbeschadiging. "Gelukkig verliest ze haar leven niet, want dat had ook kunnen gebeuren. Maar ze zal zal haar leven lang met de gevolgen van de ontploffing moeten leven", zegt de officier. Het verschil tussen leven en dood was volgens haar enkele centimeters of decimeters groot.

Het is een Supercobra-6 die die nacht voor de explosie van de Puntmos zorgt: een zwaar illegaal stuk vuurwerk. Maar de vraag is wie er precies verantwoordelijk moet worden gehouden voor de ontploffing.

Wraak

Het OM vermoedt dat de verdachte Shervinho D. wraak wilde nemen op de dochter van het slachtoffer. Hij heeft een motief: de dochter zou namelijk een vriendin hebben geadviseerd het uit te maken met haar vriend, omdat hij haar zou mishandelen. Die vriendin is de nu ex-vriendin van D., en hij heeft deels bekend haar te hebben mishandeld.

Bovendien plaatste D. de dag na de ontploffing een aantal - volgens het OM opvallende - berichten op Instagram. Naast een foto van Holleeder plaatste hij de tekst: 'Vroeg of laat wordt er afgerekend'. Ook plaatste hij posts met de bijschriften 'Snitches get stitches' en 'Karma is a menu, you get served what you deserve'.

De officier van justitie vindt een poging tot doodslag bewezen. Naast vijf jaar is een schadevergoeding van 122.000 euro geëist.

Ontkenning

Er zijn waarschijnlijk meerdere personen betrokken bij de brievenbusbomaanslag. D. wordt gezien als hoofdverdachte, maar hij ontkent elke betrokkenheid bij het plaatsen van het explosief. Hij zag het, naar eigen zeggen, vanaf een afstandje gebeuren. D. wijst naar twee andere mannen, die de bewuste nacht ook aanwezig waren bij de Zwolse woning. Van één van hen is inderdaad een vingerafdruk gevonden op de brievenbusklep en hij zal zich dan ook later voor de rechter moeten verantwoorden.

De advocaat stelt op basis van dit bewijs dat het verwijt van het OM dan ook moet worden aangepast. "Ik zeg niet dat D. geen rol kan hebben gespeeld. Hij kan ook een vriend hebben gevraagd het vuurwerk door de brievenbus te doen. Maar hij wordt nu als pleger aangemerkt, niet als uitlokker, intellectuele dader of medeplichtige." De officier past het verwijt dan ook aan, waarbij de poging tot doodslag door D. en/of medeverdachten kan zijn gepleegd.

Op fragmenten van het vuurwerk is DNA-materiaal aangetroffen. "Dat was niet van D., maar het OM weigert verder onderzoek te doen", stelt de advocaat van de verdachte. Volgens hem heeft de officier van justitie last van tunnelvisie.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak over de zaak.