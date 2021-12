Een 68-jarige vrouw uit Zwolle is vanochtend om het leven gekomen bij een ongeval op de provinciale weg tussen Hasselt en Zwolle. Haar auto is langs de weg in de sloot beland na een aanrijding met een vrachtwagen. De weg is compleet afgesloten voor onderzoek.

Het lijkt er op dat de auto de parkeerhaven naast de weg wilde verlaten en de rijbaan op wilde rijden. Daarbij werd een vrachtwagen over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg. De bestuurder van de vrachtwagen is ongedeerd gebleven. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur meegenomen voor verhoor. Het verkeer wordt omgeleid.