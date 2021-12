Net als in de rest van Nederland, gaat op 12 december een nieuwe dienstregeling in voor het busvervoer in de regio IJssel-Vecht. Vanaf die dag rijdt RRReis volgens een aangepaste vakantiedienstregeling, die voorlopig tot 28 februari geldt.

Dat betekent dat de bussen rijden zoals in de vakantieperiode. De scholierenlijnen die nu rijden, blijven ook in 2022 rijden (met uitzondering van de Kerst- en voorjaarsvakantie). Daarnaast vinden er op enkele buslijnen wijzigingen plaats.

Met name rondom bedrijventerrein Hessenpoort bij Zwolle verandert er het één en ander. In 2022 gaat de gemeente Zwolle het wegennet op Hessenpoort anders inrichten. Voortaan wordt niet meer via de Mindenstraat gereden maar via de Steinfurtstraat. Voor de haltes die op de Mindenstraat vervallen, worden nieuwe haltes aangelegd op de Bentheimstraat en de Steinfurtstraat. Dat heeft gevolgen voor de lijnen 3, 40, 161, 166 en 167.

De nieuwe dienstregeling en alle wijzigingen zijn te vinden op RRReis.nl/dienstregeling. Hier staan ook alle nieuwe folders en lijnnetkaarten van de bussen. De nieuwe dienstregeling is verwerkt in de reisplanner. RRReis verzorgt het busvervoer in IJssel-Vecht in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel.