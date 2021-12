Een automobilist uit Zwolle scheurde woensdagavond met hoge snelheid over de N35. Het ging zó hard, dat de man balanceerde op de grens van een peperdure boete en het inleveren van zijn rijbewijs.

De agenten registreerden een snelheid van 153 kilometer per uur op de N-weg waar 100 is toegestaan. Bij een overschrijvindg van meer dan 50 kilometer per uur is een bestuurder zijn papiertje kwijt. Door de standaard correctie op de snelheidsmeting bleef de Zwollenaar nét onder die grens, zo schrijft de politie Overijssel op Instagram.

Mazzel, maar daarmee was de zaak nog niet afgedaan. De bestuurder, staande gehouden in Heino, bleek namelijk 'een behoorlijke hoeveelheid' drugs bij zich te hebben. Vermoedelijk 3-MMC, de designerdrug die sinds 28 oktober verboden is. De Zwollenaar leek volgens de agenten ook onder invloed van drugs te zijn.

Hij is daarop aangehouden. Op het politiebureau is een bloedproef afgenomen waarna een nachtje in de cel volgde. Gisteren is de bestuurder, na een verhoor, weer op vrije voeten gesteld.

Afhankelijk van de uitslagen van het bloedonderzoek én de in de beslag genomen drugs kan de man nog enkele boetes op de deurmat verwachten.