Het is Luchtverkeersleiding Nederland niet gelukt om de laagvliegroute van Lelystad Airport over het Vechtdal richting Zwolle omhoog te krijgen. Mocht het vakantievliegveld opengaan, dan komen vliegtuigen hier op 1800 meter hoogte over. Inwoners vrezen overlast.

De provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Raalte zijn vandaag door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte gebracht. Zij reageren teleurgesteld dat het niet is gelukt om de gevreesde laagvliegroute omhoog te krijgen. "Er is steeds de belofte gedaan dat het probleem van de laagvliegroutes opgelost wordt", zegt de Overijsselse gedeputeerde Tijs de Bree. "Dat was de voorwaarde voor opening van Lelystad Airport. Dat de minister nu aangeeft dat het toch niet lukt, vind ik teleurstellend. Ook gezien de toezeggingen die hierover eerder zijn gedaan." De laagvliegroute loopt van Lemelerveld, via Zwolle tot aan Lelystad Airport. Op deze naderingsroute wordt gevlogen op 1800 meter, wat relatief laag is. Hoger kan niet, omdat het Lelystad-verkeer dan in de knel komt met vliegverkeer van Schiphol. Toen de laagvliegroutes vier jaar geleden bekend werden gemaakt, ontstond er bij inwoners onder de routes veel onrust. Zij vrezen geluidsoverlast en milieuschade.