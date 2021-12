PEC Zwolle heeft in het boekjaar 2020/2021 een verlies geleden van ruim 400.000 euro, zo blijkt uit de jaarcijfers die de club woensdag heeft gepubliceerd. In de prognose werd uitgegaan van een verlies van 1,4 miljoen euro.

Dat het verlies minder groot is uitgevallen dan verwacht, heeft onder meer te maken met onvoorwaardelijke steun van de supporters en de sponsors. Zo zag een groot aantal af van compensatie, nadat het kabinet had besloten dat de wedstrijden zonder publiek moest worden gespeeld.

Verder waren er de steunmaatregelen van de overheid. Door de verlenging van de NOW-subsidie na 31 december 2020 ontstond er ten opzichte van de prognose van november 2020 een positieve afwijking in de personeelskosten van zo'n 1 miljoen euro. Ook zorgden de TVL-subsidie, salarisreductie en de realisatie van voorwaardelijke transferafspraken voor een positief effect, meldt PEC in haar jaarverslag.

PEC noemt het in de basis 'positief nieuws'. Tegelijkertijd is de financiële situatie niet goed te noemen, zo laat algemeen directeur Marcel Boudesteyn in een mail weten aan alle seizoenkaarthouders. "Simpel gezegd: de kosten zijn beduidend hoger dan de inkomsten. Om dat verschil te dekken zijn we te sterk afhankelijk van transferinkomsten en kapitaalinjecties."

Zo heeft het groeiplan 'wat goed is, moet beter' niet uitgepakt, zoals PEC had verwacht. Volgens Boudesteyn heeft dat de club in een lastige financiële positie gebracht. "Nu de dekking vanuit kapitaalinjecties en resultaten uit uitgaande transfers vooralsnog achterwege blijven, zijn we hard bezig met nieuw beleid." PEC maakt daarom financieel een pas op de plaats, om zodoende zo snel mogelijk weer een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. Om die reden heeft de club de looptijd en de ambities ook aangepast.

Historische recordhoogte

De omzet zakte afgelopen boekjaar weg naar 10,9 miljoen euro. In vergelijking met het 'normale' seizoen 2018/19, het jaar dat corona nog niet bestond, is dat een daling van ruim 2 miljoen euro. De verwachting is dat de omzet komend seizoen, na twee mindere jaren, weer stijgt. PEC mikt voor het seizoen 2021/22 op een omzet van 13,6 miljoen euro. Een historische recordhoogte, aldus de Zwollenaren.

PEC - dat aan vergoedingssommen 1,6 miljoen euro ontving, voornamelijk gerealiseerd door de transfers van Gustavo Hamer naar Coventry City, Zian Flemming naar Fortuna Sittard en Vito van Crooij naar VVV-Venlo - laat verder weten dat de club de begroting voor de technische staf en spelers komend seizoen op nagenoeg hetzelfde niveau heeft kunnen houden als de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021. Dat gaat om een totaalbedrag van ruim 8 miljoen euro.

Het eigen vermogen daalde tot slot van 1,98 miljoen naar 1,57 miljoen. De Zwollenaren benadrukken dat ze, ondanks de coronaperikelen en de huidige sportieve resultaten, voor het komend jaar ruimschoots aan hun betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen.