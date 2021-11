Bij het Deltion College in Zwolle zijn meerdere jongeren gewond geraakt door een aanrijding met een personenauto. Drie jongeren zijn lichtgewond, en twee van hen zijn naar het Isala ziekenhuis afgevoerd.

Het ongeval vond plaats op de rotonde van de Mozartlaan en de Obrechtstraat, vlak voor de school. Er waren veel studenten buiten. "We hadden een tussenuur, stonden buiten met een groepje. En die auto kwam aan. Die was aan het driften en verloor de macht over het stuur. Hij tolde op ons in. Ik werd niet geraakt, maar een vriend van mij wel. Volgens mij zijn er meer dan vijftien mensen geraakt", vertelt Juanita Scherpen (21), ooggetuige en student op de school. "Ik moest echt rennen, anders was ik ook geraakt."

'Sorry man'

Bram Boomkamp, ook student, werd wel geraakt door de auto. "Toen ik op de grond lag, is de jongen uitgestapt. 'Sorry man, sorry man', riep hij. Ik ben nagekeken bij de ambulance. Niks ernstigs, gewoon kneuzingen. Maar ik ben erg geschrokken. Het is niet iets wat je dagelijks meemaakt." De studenten die geraakt zijn, werden door de school opgevangen.

Deltion

De bestuurder van de auto is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Volgens Boomkamp schijnt het een leerling op het Deltion te zijn. "Hij was best jong." De politie is nog bezig met het onderzoek. De weg is afgezet met linten en volledig afgesloten