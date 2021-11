Bij de woningoverval in de flat aan de Dollard in Zwolle, zijn drie verdachten betrokken. Het 32-jarige slachtoffer werd tijdens de overval bedreigd met - vermoedelijk - een vuurwapen.

Bij de overval in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Aa-landen werd de 32-jarige bewoner met geweld overvallen door drie mannen, laat de politie weten.

Het slachtoffer zei eerder nog tegen de Stentor dat het om een inbraak ging. "Naar omstandigheden gaat het goed met me", vertelde hij vrijdag toen hij rond tien uur 's ochtends zijn appartement uit liep. Hij bevestigde dat het incident bij hem heeft plaatsgevonden, maar wilde verder niets kwijt.

Gevlucht met auto

De politie laat nu weten dat de man rond half drie 's nachts met geweld is overvallen door drie mannen. 'De bewoner is hierbij bedreigd met vermoedelijk een vuurwapen. Het gaat om een witte man en twee getinte mannen.' De politie vermoedt dat de mannen met een auto zijn gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de omgeving.

Bewoners van het flatgebouw klagen over de ongeregeldheden in de flat van woningcorporatie SWZ. "Een tijdje geleden hebben ze met een stormram een deur geforceerd en is iemand van zijn bed gelicht", zei een bewoonster die niet met haar naam in de krant wil.

Autobranden

Het is regelmatig onrustig rond het grote flatgebouw aan de Dollard. In mei brandden twee voertuigen uit op de parkeerplaats nadat zij vermoedelijk in brand werden gestoken. Vorig jaar werd in de nacht van maandag 5 oktober 2020 op bijna dezelfde plek ook al vermoedelijk brand gesticht: hierdoor raakten drie auto's zwaar beschadigd. En op 15 december vatte een auto vlam op het nabijgelegen parkeerterrein van de erachter gelegen flat aan de Haringvliet.